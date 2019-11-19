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- Lübnan'da parlamento oturumları süresiz ertelendi- Bankalar yeniden açıldı

- Lübnan'da parlamento oturumları süresiz ertelendi Bankalar yeniden açıldıBEYRUT - Lübnan'da protestocular tarafından kuşatılan parlamentoda oturumların süresiz olarak ertelendiği duyuruldu.

19.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:11
- 'da parlamento oturumları süresiz ertelendi
Bankalar yeniden açıldı
BEYRUT - Lübnan'da protestocular tarafından kuşatılan parlamentoda oturumların süresiz olarak ertelendiği duyuruldu.
Lübnan'da hükümete tepki olarak başlayan gösteriler 34. gününde devam ediyor. Protestocular, bugün başkent 'ta bulunan parlamento binasında oturum düzenlenmesini engellemek amacıyla binaya giden tüm yolları kapatırken, güvenlik güçleri parlamento önünde toplanan protestocuları dağıtmak için silah kullandı.
binasından uzaklaşmaları için uyarılan protestocular, "Dışarı, dışarı" sloganları attı. Parlamento ise yeterli çoğunluk sağlanamadığı için oturumun süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Protestocular kararı dans ederek kutladı.
Bankalar yeniden açıldı
Öte yandan bir haftadır kapalı olan bankalar yeniden açılırken, vatandaşlara döviz çekme ve yurt dışına para gönderme konusunda kısıtlamalar getirildi. Pazar günü Bankalar Birliği, haftalık bin dolar çekilebileceği konusunda bir limit belirlemesine rağmen bazı şubelerde vatandaşlar sadece 300 dolar çekebildi.
Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada önemli yasa tasarılarını görüşmek üzere 19 Kasım'da parlamentonun toplanacağını bildirmişti. Sivil toplum kuruluşları da parlamentoda oturum düzenlenmesini engellemek için parlamento binasının önünde eylem yapma çağrısında bulunmuştu.
Lübnan'da gösteriler, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı Whatsapp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlamıştı. Kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılan gösterilerin ardından Başbakan Saad el-Hariri 29 Ekim'de istifa etmişti.
- Lübnan'da parlamento oturumları süresiz ertelendi- Bankalar yeniden açıldı

Parlamento, Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA


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