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Lübnan'da polis ve göstericiler arasında arbede: 35 yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 35 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

16.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:56
'ın başkenti 'ta polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 35 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.
'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması için başkent 'taki bir polis merkezi önünde gösteri düzenledi. Protestocular, yolsuzlukla suçlanan yetkililerin iktidardan uzaklaştırmasını ve dünkü gösteride gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti. Gösteri sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Lübnan Kızılhaç'ı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan arbedede 35 kişinin yaralandığı, bunlardan 10 kişinin olay yerinde tedavi edildiği diğerlerinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, arbedede polisin 20 göstericiyi gözaltına aldığını aktardı.
Lübnan'da kötü giden sebebi ile Salı günü Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da gösteri düzenlenmişti. Gösteride 59 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.
(İHA)
Lübnan'da polis ve göstericiler arasında arbede: 35 yaralı

Beyrut, Lübnan, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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