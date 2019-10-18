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Lübnan'da protestoculara ateş açıldı: 1 ölü, 7 yaralı

Lübnan'da hükümete karşıtı devam eden protestolara ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

18.10.2019 20:16Lübnan'da protestoculara ateş açıldı: 1 ölü, 7 yaralı
Lübnan'da hükümete karşıtı devam eden protestolara ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Lübnan'da hükümetin Whatsapp benzeri iletişim ağlarına ilişkin tasarısına karşı başlatılan protestolarda polisin Mesbah Al-Ahdab'ı el-Nur meydanında toplanan eylemcilere ateş etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi de yaralandı.

Protestoların şiddetlenmesi sonucu ise Lübnan Eğitim Bakanı ülkedeki mevcut durum nedeniyle yarın okulları ve üniversiteleri kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Lübnan'da binlerce kişi, dün akşam Whatsapp benzeri iletişim ağlarına vergi getirilmesi tasarısına sokaklara çıkmıştı. Göstericilerin yaktığı ateşin bir binaya sıçraması sonucu 2 yabancı işçi hayatını kaybetmişti. Protestoların ardından açıklama yapan Lübnan İletişim Bakanı Muhammed Şukayr ise, Başbakan Saad el-Hariri'den gelen talep üzerine Whatsapp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Bakanlar Kurulu'nda onaylanmayacağını söylemişti. - BEYRUT

Whatsapp, Lübnan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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