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Lübnan'da protestolarda ilk ölüm

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, protestoculara, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı üzerine daha da şiddetlenen protestolarda, 1 eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

13.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:41
'da protestolarda ilk ölüm
Lübnan, (DHA)- Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, protestoculara, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı üzerine daha da şiddetlenen protestolarda, 1 eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.
Lübnan'da protestolar, Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un 'Evinize dönün' çağrısı sonrası daha da şiddetlendi. 17 Ekim'de başlayan protestolarda, ilk ölüm haberi bugün geldi. Hayatını kaybeden protestocunun, başkent Beyrut'un güneyindeki Khalde bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından vurularak, oğlunun önünde öldürüldüğü belirtildi.
Eylemciler, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlileri de mum yakarak andı.
Lübnan'da protestolarda ilk ölüm

Lübnan, Güncel

Kaynak: DHA


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