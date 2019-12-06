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Lübnan'da sel

Yolsuzluk karşıtı eylemlere ev sahipliği yapan Lübnan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu.

06.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:31
Yolsuzluk karşıtı eylemlere ev sahipliği yapan 'da şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Günlerdir yolsuzluk karşıtı eylemlerin gerçekleştirildiği Lübnan bu kez selle mücadele ediyor. Ülkede etkili olan şiddetli yağışlar özellikle başkent 'ta sele neden oldu. Başkent Beyrut'un yanı sıra Aakkar, Chouf, Khalde,Trablus, Nebatiye bölgelerinde etkili olan sel nedeniyle yollar sular altında kaldı. Beyrut'ta Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na giden yolun sel sularıyla kaplanması sonucu bazı yolcular havalimanına ulaşamadı. Uçağını kaçıran yolcular, yol boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Evlerini su basan Lübnanlılar ise saatlerce evlerini temizledi.
(İHA)
Lübnan'da sel

Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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