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Lübnan'da son durum: Cumhurbaşkanı Hariri'nin istifasını kabul etti, kabine göreve devam edecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad al-Hariri'nin istifasını kabul ederek yeni hükümet kurulana kadar başbakan dahil tüm kabinenin geçici görevde kalmasını istedi. Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan gösterilerin ardından Başbakan Hariri salı günü istifa ettiğini duyurmuştu

30.10.2019 17:37Lübnan'da son durum: Cumhurbaşkanı Hariri'nin istifasını kabul etti, kabine göreve devam edecek
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad al-Hariri'nin istifasını kabul ederek yeni hükümet kurulana kadar başbakan dahil tüm kabinenin geçici görevde kalmasını istedi. Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan gösterilerin ardından Başbakan Hariri salı günü istifa ettiğini duyurmuştu.

Buna göre yeni başbakan seçilip hükümet kurulana kadar mevcut bakanlar eskisi gibi istişare toplantısı yapmasa da görevlerine devam edecek. Cumhurbaşkanı Avn'ın yeni gelişmelerle ilgili perşembe günü halkı bilgilendirici bir konuşma yapacağı açıklandı. Avn'ın Hariri'nin istifasını kabulü öncesi meclisteki siyasi partilerle görüştüğü ve yeni hükümetin yakın bir zamanda kurulmasının uzak ihtimal olduğu belirtiliyor.
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Mişel Avn, Hükümet, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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