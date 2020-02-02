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Lübnan'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi: 6 yaralı

Lübnan'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

02.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:33Lübnan'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi: 6 yaralı
'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti. Gösterilerde 6 kişi yaralandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi. Lübnan ve Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce gösterici, ABD Büyükelçilik binasının önünde ABD yönetimi aleyhinde sloganlar attı. "Utanç Anlaşması", "Yaşasın Filistin" gibi sloganlar atan göstericiler, "Toplum olarak önce Filistinlileri düşünmemiz gerek" sözleriyle uluslararası örgütlere seslendi. Lübnanlılar, anlaşmanın Filistin halkının bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti. Protesto sırasında, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için müdahalesinde 6 kişi yaralandı.

Öte yandan, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği protesto öncesi açıklama yaptı. Açıklamada, gösteriler nedeniyle çalışmalara ara verildiği ifade edilerek, büyükelçilik çalışanlarına evlerinde kalmaları tavsiye edildi. - BEYRUT

Donald Trump, Orta Doğu, Lübnan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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