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Lübnan'da yeni başbakan için görüşmeler ikinci kez ertelendi

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, yeni başbakanın belirlenmesi için yapılacak istişare görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu.

16.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:51Lübnan'da yeni başbakan için görüşmeler ikinci kez ertelendi
Michel Aoun, yeni başbakanın belirlenmesi için yapılacak istişare görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, yeni başbakanın belirlenmesi amacıyla parti liderleriyle yapacağı görüşmenin ikinci kez ertelendiğini duyurdu. Görüşmelerin, eski Başbakan Saad Hariri'nin özel isteği ile gelecek Perşembe gününe ertelendiği öğrenildi.

Ekim ayından beri süregelen protestolar, ülkede devam eden ekonomik duruma karşı olarak çıkmış ve Başbakan Hariri'nin istifasına neden olmuştu. Protestocular, Hariri'nin yeniden hükümetin başına geçmesine karşı olduklarını ifade ederek bağımsız bir bakanlar kurulu ve bağımsız bir hükümet istediklerini dile getiriyor. - BEYRUT

Cumhurbaşkanı, Lübnan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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