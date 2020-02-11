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Lübnan'da yeni kurulan hükümete güvenoyu

Lübnan Meclisi, geçtiğimiz 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümete güvenoyu verdi.

11.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:58Lübnan'da yeni kurulan hükümete güvenoyu
Meclisi, geçtiğimiz 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümete güvenoyu verdi.

Lübnan Meclisinde gerçekleştirilen oturumda geçtiğimiz 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab önderliğindeki yeni hükümete güvenoyu verildi. Diyab önderliğindeki yeni hükümet, oturuma katılan 83 milletvekilinden 63'ünün oyuyla Mecliste güvenoyu aldı. Diab, eski Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasından sonra Aralık ayında hükümet kurmakla görevlendirilmişti.

Öte yandan sabah saatlerinde Lübnan Parlamentosunun yeni hükümetin güvenoyu oturumunu protesto etmek amacıyla 'taki Parlamento binası önünde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 350'den fazla kişinin yarandığı açıklandı. - BEYRUT

Hükümet, Beyrut, Lübnan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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