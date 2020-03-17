Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120'ye yükseldi
Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.
17.03.2020 00:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:42
Lübnan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Kovid-19 vaka sayısının 21 kişi daha artarak 120'ye çıktığını belirtti.
Ülkede tespit edilen her vakanın kaynağını bulmaya çalıştıklarını aktaran Hasan, kaynağını bilmedikleri 3 vakanın olduğuna dikkati çekti.
Lübnan vatandaşlarına seslenen Hasan, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı ve hükumet olarak aldıkları kararlara uyulması gerektiğini hatırlattı.
Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkede Kovid-19 vakasının 99 olduğunu ve 3 kişinin söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, önceki gün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükumet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla da mücadele ediyor.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Kovid-19 vaka sayısının 21 kişi daha artarak 120'ye çıktığını belirtti.
Ülkede tespit edilen her vakanın kaynağını bulmaya çalıştıklarını aktaran Hasan, kaynağını bilmedikleri 3 vakanın olduğuna dikkati çekti.
Lübnan vatandaşlarına seslenen Hasan, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı ve hükumet olarak aldıkları kararlara uyulması gerektiğini hatırlattı.
Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkede Kovid-19 vakasının 99 olduğunu ve 3 kişinin söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, önceki gün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükumet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla da mücadele ediyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Lübnan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı