Lübnan'da yeni tip koronavirüs vakaları artıyor
Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 9 artarak 59'a yükselirken, ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.
11.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:48
Lübnan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 9 artarak 59'a yükselirken, ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Lübnan Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, son 24 saatte 9 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Başkent Beyrut 'taki Refik Hariri Hastanesi'nde dün yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişti.
Lübnan'da, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 2, hastanelerde tedavisi sürenlerin sayısı 59'a çıkmış oldu.
Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler
Ziraat ve Kültür Bakanı Abbas Murtaza, salgının yayılmasını önleme kapsamında Bakanlığa bağlı müze ve tarihi mekanların ikinci bir duyuruya kadar ziyaretlere kapatıldığını bildirmişti.
Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan tarafından spor kulüplerine ve kuruluşlarına gönderilen genelgede de ayın sonuna kadar tüm etkinliklere ara verilmesi istenmişti.
Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) ise Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelere uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya almıştı.
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.
Bu arada Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi Başkanı Abdulemir Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle başta cuma namazı olmak üzere cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, son 24 saatte 9 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Başkent Beyrut 'taki Refik Hariri Hastanesi'nde dün yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişti.
Lübnan'da, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 2, hastanelerde tedavisi sürenlerin sayısı 59'a çıkmış oldu.
Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler
Ziraat ve Kültür Bakanı Abbas Murtaza, salgının yayılmasını önleme kapsamında Bakanlığa bağlı müze ve tarihi mekanların ikinci bir duyuruya kadar ziyaretlere kapatıldığını bildirmişti.
Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan tarafından spor kulüplerine ve kuruluşlarına gönderilen genelgede de ayın sonuna kadar tüm etkinliklere ara verilmesi istenmişti.
Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) ise Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelere uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya almıştı.
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.
Bu arada Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi Başkanı Abdulemir Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle başta cuma namazı olmak üzere cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.
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Kaynak: AA
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