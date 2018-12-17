- Lübnan'da yolsuzluk karşıtı gösteri

Kaynak: İHA

- Lübnan'da yolsuzluk karşıtı gösteriBEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün binlerce kişi ülkedeki yolsuzluğa karşı gösteri düzenledi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Riad Al Solh meydanında dün toplanan binlerce kişi ülkedeki yolsuzluğa karşı gösteri düzenleyerek, ülkedeki siyasi otoritenin yargılanmasını talep etti.Lübnan medyasında yer alan bir haberde, Komünist Parti Genel Sekreteri Hanna Gharib'in, "Bu, siyasi otoritenin ekonomik bozulmaya karşı tam sorumluluklarını üstlenene kadar alınacak bir dizi önlemin sadece başlangıcıdır" sözleri yer aldı.Genel İşçi Sendikası ile birlikte protestoya başkanlık eden Gharib, "Bütün vatandaşlardan siyasi bağlantılarını unutmalarını, sokaklara gitmelerini ve hükümetin yolsuzluktan temizlenmesi için talepte bulunmalarını istiyoruz" dedi.Protestocular, meydanda Lübnan ordusundan çok sayıda asker olmasına rağmen, ellerinde "Başarısız bir hükümete hayır" yazan pankartlar taşıdı.Gösteriye katılan bir kadın protestocu, "Biz bu durumu değiştirmeyi başaramazsak, çocuklarımız yapacak. Bir gün insanlar uyanacak ve bu değişim yapılacak" dedi.Lübnan'ın ekonomisi genişleyen mali açıklar ve ekonomik yavaşlama nedeniyle oluşan iç borç yüzünden çok büyük bir yükün altına girmiş durumda.