Lübnan'daki binlerce Suriyeli evsiz kalabilir

Lübnan
'ın Suriye
sınırında bulunan, çok sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal kampında en az 15 bin Suriyeli çocuk evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
Save The Children, World Vision ve Terre des Hommes yardım kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, Lübnan Yüksek Savunma Konseyinin, ülkenin Suriye sınırında yer alan, çok sayıda Suriyeli mültecinin barındığı Arsal kampında 9 Haziran'dan sonra derme çatma kalan yapıların yıkılacağını bildirdiği hatırlatıldı.
Suriyeli mültecilerin kereste ve plastik kaplama dışındaki malzemeler kullanarak yaptıkları derme çatma evlerin yıkılmasının 5 bin kadar aile ve 15 bin çocuğun hayatını etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, Lübnan hükümetine alternatif bir çözüm bulunana kadar beklenmesi çağrısında bulunuldu.
Evlerin yıkılmasının temiz su ve hijyen açısından da sorun oluşturacağı belirtilen açıklamada, yıkım işleminin çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından oluşturacağı etkilere dikkat çekildi.
Arsal kampında yerlerinden edilecek Suriyeli mülteciler için halen geçici bir yer bulunamadığı anımsatılan açıklamada ayrıca, özellikle yazın havanın oldukça sıcak olması nedeniyle bu kişilerin zorluk yaşayacakları kaydedildi. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.
Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan bu yana ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynakların kullanımını zora soktuğunu ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.
Kaynak: AA
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