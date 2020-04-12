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Lübnan'daki Filistinli mülteciler UNRWA'yı yardımları geciktirmekle suçladı

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kamplardaki yaşam koşullarının kötüleşmesinden Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı (UNRWA) sorumlu tuttu.

12.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:22
Lübnan'daki Filistinli mülteciler UNRWA'yı yardımları geciktirmekle suçladı
Lübnan 'daki Filistinli mülteciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kamplardaki yaşam koşullarının kötüleşmesinden Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı (UNRWA) sorumlu tuttu.
Ülkenin güneyinde Filistinli mültecilerin yaşadığı Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'ndaki Mahalle Komiteleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, UNRWA, mültecilere yapılan yardımları geç ulaştırmakla suçlandı.
UNRWA'nın Lübnan'daki Filistinli mültecileri aç bırakmayı hedefleyen bir siyaset izlediği ileri sürülen açıklamada, UNRWA'ya Lübnan kamplarındaki mültecilere yardım dağıtımına başlanması çağrısı yapıldı.
UNRWA söz konusu suçlamalara ilişkin açıklama yapmazken, Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda yaşayanlara yapılan tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.
Ajans tarafından yapılan açıklamada, kamplardaki sağlık merkezlerinde çalışan ve hasta sayısının azaltılması gibi önlemlerle "hizmetlerin değil virüsün yayılmasının sınırlandırmasını hedefledikleri" belirtildi.
Lübnan Merkez İstatistik İdaresinin 2017 verilerine göre ülkedeki 12 kampta 174 bin Filistinli mülteci yaşıyor.
Lübnan'da şu ana kadar 630 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Lübnan, Güncel
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