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Lübnan'daki gösterilerin 28'inci gününde yollar hala kapalı

Lübnan'da ekonomik sıkıntılar ve hükümetin vergi politikalarına tepki olarak sokağa dökülen protestocular, gösterilerin 28'inci gününde ülke genelindeki ana yolları trafiğe kapatarak eylemlerine devam ediyor.

13.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:34Lübnan'daki gösterilerin 28'inci gününde yollar hala kapalı
'da ekonomik sıkıntılar ve hükümetin vergi politikalarına tepki olarak sokağa dökülen protestocular, gösterilerin 28'inci gününde ülke genelindeki ana yolları trafiğe kapatarak eylemlerine devam ediyor.
Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin 29 Ekim'de istifa etmesinin ardından eylemlerini kısmen hafifleten göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın dün akşam yaptığı televizyon konuşmasında kullandığı ifadeler üzerine yeniden yolları trafiğe kapatarak protestolarına hız verdi.
Lastik yakan ve araçlarla bariyer oluşturarak yolları kapatan eylemciler, başkent 'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki gösterilerine de devam ediyor.
Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede
Beyrut'un Şevrolet bölgesinde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında yaşanan arbede sonucu bazı protestocular hafif şekilde yaralandı.
Güneydeki Sayda kentinde bir grup tencere ve metal cisimlere vurarak protestolarını sürdürürken, diğer bazı bölgelerde de yürüyüşler organize edildi.
Lübnan Trafik İdaresi, Beyrut'un yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ile Akkar, güneydeki Sayda ve Cebel-i Lübnan vilayetlerdeki ana yolların kapalı olduğunu duyurarak bu konuda vatandaşları uyardı.
Avn'dan "göstericilerle görüşme" talebi
Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı muhafızlarından bir subay, saray önündeki göstericilerden Cumhurbaşkanı Avn ile buluşmak üzere bir heyet oluşturmalarını istedi.
Göstericiler, aralarındaki bazı kişilerin tepkilerine rağmen Cumhurbaşkanı Avn ile görüşme talebini olumlu karşıladı.
Avn'ın tepki çeken "beğenmiyorsanız gidin" mesajı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, dünkü televizyon konuşmasında, 17 Ekim'den bu yana eylemlerini sürdüren protestoculara hitaben, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." ifadelerini kullanmıştı.
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.
Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Mişel Avn, 29 Ekim, Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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