Haberler » Güncel » Lübnan'daki Hizbullah ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine saldırısını kınadı - Haber

Lübnan'daki Hizbullah ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine saldırısını kınadı

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

30.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:58 Lübnan'daki Hizbullah ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine saldırısını kınadı
Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü, ABD'nin 'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.
Lübnan merkezli örgütten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin dün İran destekli Haşdi Şabi'nin üslerine yaptığı saldırıların, Irak'ın egemenliğinin yanı sıra ülkenin güven ve istikrarını hedef aldığı ifade edildi.
Açıklamada, bahsi geçen saldırılar "acımasız ve haince" şeklinde nitelendirilerek, en güçlü biçimde kınandığı kaydedildi.
ABD yönetiminin Irak'ta terör örgütü DEAŞ ve radikal unsurlarla mücadele edebilecek vurucu güçleri hedef almak istediği öne sürülen Hizbullah açıklamasında, Washington'un söz konusu örgütleri kendi bölgesel planları çerçevesinde desteklediği iddia edildi.
ABD Savunma Bakanlığı, dün, Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Irak Savunma Bakanlığı da söz konusu örgütün Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevkisine ABD tarafından üç hava saldırısı gerçekleştirildiğini bildirmişti.
Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi de yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Enbar'daki askeri üslerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak da bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22   CHP Edirne örgütünden 'Kanal İstanbul' itirazı - Haber
16:21   Başakşehir 'YouTuber' yetiştiriyor - Haber
16:17   Antakya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı - Haber
16:16   Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı - Haber
16:16   Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:27:25