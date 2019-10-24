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Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler

Fatih'te bir araya gelen Lübnan vatandaşı bir grup, ülkelerindeki hükümet karşıtı protestolara destek verdi.

24.10.2019 22:24
Fatih'te bir araya gelen Lübnan vatandaşı bir grup, ülkelerindeki hükümet karşıtı protestolara destek verdi.
Arap Derneği ve Lübnan Toplulukları Birliği tarafından organize edilen etkinlikte, Lübnan vatandaşı bir grup Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. Ellerinde Lübnan bayrakları ve pankartlar taşıyan grup, bir süre slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Lübnan Toplulukları Birliği Başkanı Samer Sakr, 30 yıldır kendilerine daha güzel bir hayat vadedildiğini ancak bunların hepsinin yalan olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu oyunlara gelmeyiz artık. Biz Lübnanlılar, vatanımızı inşa etmeye hazırız, hepimiz biriz, kuzeyden güneye, Beyrut ve Bakaa, bizi hep Lübnan birleştiriyor, bayrağımız birleştiriyor. İktidar düşene kadar devam edeceğiz, bunu başaracağız, buradan ordumuzun başkanına, devrimcilerin korucusunu selamlıyoruz. Lübnan'daki devrim silahsız olacak, sadece sivil gösteriler devam edecek."
Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler

Saraçhane Parkı, Hükümet, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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