Lübnan'dan ABD'ye "Golan Tepeleri" Tepkisi

Kaynak: AA

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur." dedi.Avn, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını eleştiren Avn, "ABD'nin bu tür adımları uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal ediyor." diye konuştu.Avn, Trump'ın kararı nedeniyle Arapların "karanlık bir gün" yaşadığını vurgulayarak, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur." dedi.İsrail'in yürüttüğü politikalara yönelik de eleştirilerde bulunan Avn, "İsrail'in 'Yahudi ulus devleti' olarak kabul edilmesi de kabul edilemez. İsrailliler, devletlerinin ırkçı doğasını kabul ettiler. 70 yıl önce Hitler'e ve faşizme karşı savaştık. Şimdi ise Hitler'in güttüğü politikanın aynısını İsrail devleti güdüyor." değerlendirmesinde bulundu.Avn, Suriyeli mültecilerin yaşadığı ekonomik zorluklara da dikkati çekerek, "Suriyeli mültecilerin ekonomik sorunlar nedeniyle Avrupa'ya kısa süre içerisinde yeni bir mülteci dalgası başlayacak." dedi.Duma Başkanı Volodin de ABD'nin BMGK'yi yok saydığını ve tüm devletlerin ABD'nin kararına ses çıkarması gerektiğini söyledi.Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı.