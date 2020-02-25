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Lübnan'dan Kovid-19 salgını görülen ülkelerle uçuşları kısıtlama kararı

Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerle uçuşları kısıtlama ve dini seyahatleri durdurma kararı aldı.

25.02.2020 21:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:46
hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerle uçuşları kısıtlama ve dini seyahatleri durdurma kararı aldı.
Lübnan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınına karşı alınabilecek önlemleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında toplandı.
Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantının ardından başkent 'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına yaptığı açıklamada, salgının görüldüğü ülkelere dini seyahat uçuşlarını durdurma kararı alındığını belirtti.
Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 salgınını önleme önerisiyle uyumlu uluslararası standartlara bağlı kalmaya önem verdiğini aktaran Abdussamed, Lübnan ile salgının görüldüğü ülkeler arasındaki uçuşlara sınırlama getirileceğini ifade etti.
Abdussamed, önümüzdeki günlerde Beyrut'ta yer alan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki önlemleri artıracaklarını dile getirdi.
Lübnan'dan Kovid-19 salgını görülen ülkelerle uçuşları kısıtlama kararı

Abdulbasit Abdussamed, Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA


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