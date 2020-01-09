Haberler » Güncel » Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı - Haber

Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı

Lübnan, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu.

09.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:35Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı
, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan 'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu.
Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten yayınlanan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Lübnan'da savcılık tarafından sorguya çağrıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyrut'taki adalet sarayında savcı gözetiminde gerçekleştirilen sorgunun ardından Lübnanlı yetkililer Ghosn'a yurt dışına çıkış yasağı koydu.
Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.
LÜBNAN'A KAÇMIŞTI
Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.
(İHA)

Nissan, Lübnan, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur" - Haber
16:50  Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi - Haber
16:49  Şanlıurfa'da 1,4 ton kaçak tütüne 4 gözaltı - Haber
16:48  Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti - Haber
16:44  Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
9.01.2020 16:50:55