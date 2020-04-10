Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız

Lübnan Başbakanı Hasan Diab, İsrail 'in sürekli Lübnan deniz ve hava sahasını işgal etmesine tepki gösterdi. Diab, İsrail'in ihlallerine daha fazla sessiz kalmayacaklarını söyledi.

İSRAİL, SURİYE'YE SALDIRMAK İÇİN LÜBNAN SAHALARINI İŞGAL EDİYOR

Diab, konu hakkında Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü Komutanı Stefano Del Col'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede rahatsızlıklarını ileten ve bu durumun sona erdirilmesini isteyen Diab, İsrail'in Suriye 'ye saldırmak için sürekli şekilde Lübnan'ın hava ve deniz sahasını işgal ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E YAPTIRIM ÇAĞRISI

Diab, Col'la yaptığı görüşmede, İsrail'in ihlallerinin BM tarafından artık farkedilmesi gerektiğini ve gereken yaptırım yapılmasını istedi.