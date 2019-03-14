Lübnan'dan "Suriyelilerin Dönüşü İçin BM ile Çalışmaya Bağlıyız" Açıklaması - Detaylar

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Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki Suriyeli mültecilerin dönüşünü sağlayacak her türlü girişim doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışmaya bağlı kalacaklarını söyledi.Hariri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de süren "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansındaki konuşmasında, iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü konusuna değindi.Lübnan ve bölgenin zorluklar yaşadığı bu dönemde Suriyeli mülteciler için en doğru çözümün güvenli olarak ülkelerine dönmeleri olduğunu vurgulayan Hariri, bunun da uluslararası taahhütler çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.Ülkesinin ekonomik ve sosyal etkileri dolayısıyla 1 milyon 500 bine yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapma gücünde olmadığını belirten Hariri, "Hükümetim, Rusya'nın girişimi dahil Suriyeli mültecilerin güvenli olarak ülkelerine dönüşünü sağlayacak her türlü girişim doğrultusunda BM'ye bağlı kurumlarla çalışmaya bağlı kalacaktır." diye konuştu.Lübnan'ın yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Başbakan Hariri, hükümet olarak ekonomiyi canlandırmak ve istihdam sağlamak için reform adımları atma mecburiyetinde olduklarına dikkati çekti.Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. BM verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, geçen hafta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında basına, Lübnan hükümet yetkililerinden şu ana kadar 165 bin Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığı bilgisini aldıklarını açıklamıştı.