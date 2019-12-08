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Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, rejimi temsil eden başbakan istemiyor

Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, mevcut siyasi rejim içinden birisinin başbakan olmasına karşı olduğunu açıkladı.

08.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:56Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, rejimi temsil eden başbakan istemiyor
Devrim Koordinasyon Komitesi, mevcut siyasi rejim içinden birisinin başbakan olmasına karşı olduğunu açıkladı.
İş adamı Semir el-Hatib'in Başbakan Saad el-Hariri ve Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile görüşmesi ve başbakan olmayacağını açıklamasının ardından Komite tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Başbakan Hariri de dahil olmak üzere mevcut siyasi rejimden birisinin başbakan olmasının kabul edilmeyeceği ifade edildi.
Başbakanın belirlenmesi ve hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sürecinde mecliste istişarelerin yapılmaması ve anayasanın ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, başkan ve tüm üyelerinin şeffaflık, vatanperverlik, cesaret, yeterlilik vasfı taşıyacak bir geçiş hükümeti kurulmasında ısrarcı olunduğu kaydedildi.
Komite, söz konusu geçiş hükümetinin, toplumsal sorunları çözmesi ve ekonomik çöküşü durdurması için olağanüstü yetkilerle donatılması gerektiğini vurguladı.
Hariri 3 Aralık'ta, kurulacak yeni hükümette yer almayacağını ve Başbakanlık için iş adamı Semir el-Hatib'i desteklediğini açıklamıştı.
Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi, Hizbullah ve Emel Hareketi siyasetçi ve uzmanlardan oluşan bir "tekno-siyasi" hükümet kurulmasını isterken, 17 Ekim'den bu yana meydanlarda bulunan halk teknokrat hükümeti kurulması konusunda ısrar ediyor.
Lübnan'da, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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