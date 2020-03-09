Lübnan eurobond ödemelerini yapamıyor
Lübnan Başbakanı Hassan Diab, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle eurobond tahvil senedi ödemelerinin karşılanamayacağını açıkladı.
09.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:56
Lübnan Başbakanı Hassan Diab, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle eurobond tahvil senedi ödemelerinin karşılanamayacağını açıkladı.
Lübnan'da ekonomik krizin baş göstermesiyle resmi televizyonda açıklama yapan Lübnan Başbakanı Hassan Diab, ülke borcunu karşılayamayacağını duyurdu. Başbakan Diab kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sunulan eurobond tahvil senedi ödemesinin ilk taksiti olan 1.2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacaklarını ifade ederek, borç verenlere müzakere çağrısında bulundu.
Diab, devletin bu yıl yapması gereken toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesinin ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini söyleyerek, temerrüde düşüleceğini söyledi.
Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Diab, "Lübnanlılar banka hesaplarından para alamıyorsa yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz?" dedi. Ülkenin ekonomik durumuna değinen Diab, "Borçlarımız ve faiz ödemeleri Lübnan'ın mali kaynaklarımızdan daha fazla" İfadesini kullandı.
Öte yandan, Lübnan'ın günümüzde yaşadığı ekonomik krizin 1975-90 yıllarındaki sivil savanın sonundan bu yanda ülkenin istikrarına yönelik en büyük risk olduğu ifade ediliyor. - BEYRUT
Lübnan'da ekonomik krizin baş göstermesiyle resmi televizyonda açıklama yapan Lübnan Başbakanı Hassan Diab, ülke borcunu karşılayamayacağını duyurdu. Başbakan Diab kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sunulan eurobond tahvil senedi ödemesinin ilk taksiti olan 1.2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacaklarını ifade ederek, borç verenlere müzakere çağrısında bulundu.
Diab, devletin bu yıl yapması gereken toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesinin ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini söyleyerek, temerrüde düşüleceğini söyledi.
Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Diab, "Lübnanlılar banka hesaplarından para alamıyorsa yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz?" dedi. Ülkenin ekonomik durumuna değinen Diab, "Borçlarımız ve faiz ödemeleri Lübnan'ın mali kaynaklarımızdan daha fazla" İfadesini kullandı.
Öte yandan, Lübnan'ın günümüzde yaşadığı ekonomik krizin 1975-90 yıllarındaki sivil savanın sonundan bu yanda ülkenin istikrarına yönelik en büyük risk olduğu ifade ediliyor. - BEYRUT
Kaynak: İHA
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