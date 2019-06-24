24.06.2019 20:52
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Lübnan-Filistin Çalışma Grubu'ndan "Yüzyılın Anlaşması" uyarısı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Lübnan-Filistin Çalışma Grubu'nun toplantı için bir araya gelmesi Basın mensuplarının toplantı öncesi görüntü alması Lübnan-Filistin Çalışma Grubu, Arap ve İslam ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Lübnan- Filistin Çalışma Grubu'nun toplantı için bir araya gelmesi
Basın mensuplarının toplantı öncesi görüntü alması Lübnan-Filistin Çalışma Grubu, Arap ve İslam ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump 'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"na karşı uyardı.
Lübnan Parlamentosundaki siyasi güçler ile ülkedeki Filistinli grupların temsilcilerinden oluşan Lübnan-Filistin Çalışma Grubu, "Yüzyılın Anlaşması" ve bölgeye yönelik yansımalarını ele almak üzere başkent Beyrut 'ta bir araya geldi.
Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması bunun Filistin ve Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik tehditlerini ele aldıklarını belirtti.Lübnan-Filistin Çalışma Grubu'ndan Yüzyılın Anlaşması uyarısı
Kaynak: AA
İsrail , Filistin , Lübnan , Güncel

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