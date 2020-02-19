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Lübnan-Filistin Diyalog Komitesinden sözde barış planına tepki

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını "Balfour Deklarasyonu'nun devamı" şeklinde nitelendirdi.

19.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:16Lübnan-Filistin Diyalog Komitesinden sözde barış planına tepki
Lübnan- Diyalog Komitesi, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını "Balfour Deklarasyonu'nun devamı" şeklinde nitelendirdi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda toplantı düzenleyen Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını ele aldı.
Toplantının ardından yaptığı açıklamada Komite Başkanı Hasan Muneymine söz konusu planın Filistinlilerin işgal altındaki topraklarına dönüş hakkı başta olmak üzere ulusal hakları ve kimliklerini ellerinden almayı hedefleyen "Balfour Deklarasyonu'nun devamı" olduğunu vurguladı.
Muneymine, sözde barış planına karşı Filistin devletinin, Birleşmiş Milletler'de tam üyelik hakkını elde etmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.
Komite Başkanı Muneymine ayrıca mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.
Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi, Filistinli mültecilere yönelik politikalarla ilgilenmek ve mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 2005'te Lübnan hükümeti tarafından oluşturulmuştu. Lübnan'da yaklaşık 600 bin Filistinli mültecinin yaşadığı tahmin ediliyor.
Sözde barış planı
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Filistin, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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