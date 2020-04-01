Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lübnan hükumeti, gurbetçilerin ülkeye dönmesine onay verdi

Lübnan hükumeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gurbetçilerin pazar gününden itibaren ülkeye dönüşlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

01.04.2020 03:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 03:58
Lübnan hükumeti, gurbetçilerin ülkeye dönmesine onay verdi
Lübnan hükumeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gurbetçilerin pazar gününden itibaren ülkeye dönüşlerine izin verilmesini kararlaştırdı.
Bakanlar Kurulu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, gurbetçiler için harekete geçilmezse hükumetten çekilme sinyali vermesi üzerine konuyu değerlendirmek için başkent Beyrut'ta toplandı.
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Hassan Diyab'ın, hükumetin, Lübnanlıların korunması konusunda ısrarcı olduğunu, bununla birlikte tedbirlerin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Abdussamed, bu nedenle de yurt dışından gelecek Lübnanlıların Sağlık Bakanı Hamed Hasan ile birlikte belirlenen şartlara uyması gerektiğini söylediğini belirtti.
Sağlık ve dışişleri bakanlarından oluşan ortak komitenin gurbetçilerin dönüşüyle ilgili önerdiği mekanizmanın kabul edilmesinin kararlaştırıldığını belirten Abdussamed, bu mekanizmanın uygulanmasıyla ilgili ayrıntılı düzenlemelerin 2 gün içinde yapılacağını ve planın 5 Nisan Pazar'dan itibaren uygulamaya konulacağını aktardı.
Enformasyon Bakanı, Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, yoksul ailelere Lübnan ordusu aracılığıyla 400 bin Lübnan Lirası (yaklaşık 230 dolar) tutarında nakdi yardımda bulunulmasının kararlaştırıldığını kaydetti.
Lübnan hükumeti daha önce koronavirüsün yayılması endişesiyle gurbetçilerin ülkeye dönüşüne hazır olmadığını açıklamıştı.
Lübnan Meclis Başkanı Berri ise 29 Mart'ta, salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen gurbetçiler için harekete geçilmezse lideri olduğu Şii Emel Hareketinin koalisyon hükumetinden çekilebileceği uyarısında bulunmuştu.
Lübnan'da son olarak Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 12, vaka sayısı ise 463 olarak açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Abdulbasit Abdussamed, Lübnan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Lübnan hükumeti, gurbetçilerin ülkeye dönmesine onay verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Haberler
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı Haberler
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı
İngiltere’de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Fatih Altaylı’dan ünlülere ’Hayat Eve Sığar’ sitemi: Öyle eve babam da sığar Haberler
Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' sitemi: Öyle eve babam da sığar
Soylu, İBB ve ABB’nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi Haberler
Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı Haberler
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu Haberler
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

04:06: El Salvador'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Haber 03:58: Lübnan hükumeti, gurbetçilerin ülkeye dönmesine onay verdi - Haber 03:36: İsrail polisi, Doğu Kudüs'te dezenfeksiyon çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı iddiası - Haber 03:36: BTSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 03:26: Trump yönetiminin yasa değişikliği milyarlarca kuşun ölümüne neden olabilir - Haber 23:19: Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır - Haber 23:04: İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haber 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok - Haber 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi - Haber 22:36: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik - Haber 20:17: Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı - Haber