Lübnan Hükümetinde "Suriye Çatlağı"

Kaynak: AA

Lübnan'da farklı siyasi güçlerden oluşan Ulusal Birlik Hükümeti, Suriye rejimi ile ilişkiler konusunda anlaşmazlığa düştü.Geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından yaklaşık 9 ay süren siyasi pazarlıkların neticesinde 31 Ocak'ta Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri başbakanlığında kurulan Lübnan hükümeti, cuma günü aldığı güvenoyunun ardından bugün Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında toplandı.Toplantının ardından basına açıklama yapan Bakanlar Kurulu üyeleri, Suriye rejimi ile ilişkilerin gündeme geldiği ancak her bakanın kendi partisinin görüşünü savunduğu ve böylece bir fikir birliğinin oluşmadığını aktardı.Suriye karşıtı 14 Mart Bloku siyasi güçlerinden biri olan Lübnan Güçleri Partisi'nden Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman, Bakanlar Kurulu toplantısının sonunda Suriye ile ilişkiler konusundaki tartışmaların tırmandığı ve kimsenin duruşundan geri adım atmadığını söyledi.Lübnan Güçleri Partisinden Sosyal İşler Bakanı Rişard Kayumciyan, bakanlar olarak baştan beri tarafsız olma konusunda anlaştıklarını ancak şu anda "ülkenin Başbakanı Saad Hariri"yi terör listesine alan Suriye konusunda bazı bakanların tutumlarını hayretle karşıladıklarını kaydetti.Kalkınma Bakanı Lübnan Güçleri Partisi'nden May Şedyak da Başbakan Hariri'yi terörle bağdaştıran Suriye rejimi ile ilişkiler konusunda anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.Şii Emel Hareketi'nden Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ise "Görüşmeler Suriye meselesi üzerine oldu. Biz de Lübnan'ın çıkarı için bu ülke ile ilişkilerini en üst düzeye çıkarmanın gerekliliği konusundaki tutumumuzu vurguladık. Anayasa da bunu öngörüyor." dedi.Bu arada geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih el-Garib, kendisine yönelik eleştirilere değinerek, Suriye'yi ziyaret etmekle suçlanmayı hak etmediklerini savundu.Garib'in, geçtiğimiz günlerde Şam'ı ziyaret ederek Beşşar Esed rejiminin Yerel İdare ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf ile görüşmesine tepki gösterilmişti.Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi'nin 9 bakanla en çok temsil hakkına sahip olduğu yeni kabinede, Başbakan Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nden 6 isim yer alıyor.Hükümette, Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi 4, Şii Hizbullah ve Emel Hareketi 3'er, Dürzi lider Velid Canbolat'ın İlerlemeci Sosyalist Partisi 2, Ermeni Taşnak Partisi, Hristiyan Marada Partisi ve Sünni bağımsız vekiller de birer bakanla temsil ediliyor.Hizbullah ve müttefiklerinin içinde yer aldığı 8 Mart Bloku Suriye rejimi ile ilişkilerin düzeltilmesi konusundaki ısrarını sürdürürken, Başbakan Hariri liderliğindeki 14 Mart Bloku ise Şam yönetimi ile her türlü normalleşmeye karşı çıkıyor.