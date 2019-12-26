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Lübnan'ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü

Lübnan'ı şiddetli yağış, fırtına ve yoğun kar yağışı vurdu.

26.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:10 Lübnan'ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü
'ı şiddetli yağış, fırtına ve yoğun kar yağışı vurdu. Kötü hava şartları nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışların yol açtığı sel büyük maddi hasara yol açarken, bazı evlerin tamamen yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışın ardından etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sonucu Lübnan'ın Baalbek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yolların büyük hasar aldığı ülkede otomobiller saatlerce yollarda mahsur kaldı.
Sivil savunma ekipleri gece boyunca mahsur kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalışmalarını sürdürdü.
Tarım arazileri de etkilendi
Lübnan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tarımsal ürünler de büyük hasar gördü. Fırtınanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
(İHA)

Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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