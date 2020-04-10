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Lübnan İç Güvenlik Güçleri: Ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda yaklaşık 25 ton esrar ele geçirildiğini duyurdu.

10.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:44
Lübnan İç Güvenlik Güçleri: Ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
Lübnan İç Güvenlik Güçleri, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda yaklaşık 25 ton esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Güvenlik biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lübnan tarihinin en büyük uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Operasyonun ve ele geçirilen uyuşturucunun da görüntülerine yer verilen açıklamada, narkotik birimlerinin uyuşturucu şebekelerine yönelik takibi sonucu bir Afrika ülkesine büyük miktarda esrar sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, bunun üzerine 16 Mart'ta Beyrut Limanı'na giden 8 tırın durdurularak arandığı, bir haftadan fazla süren arama çalışmalarının sonucunda binlerce naylon torbaya doldurulmuş 25 tona yakın esrarın ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ilgili birimlerin suçluları yakalamak üzere soruşturma başlattığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Lübnan, Güncel
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