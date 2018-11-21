Lübnan ile Turizm İlişkileri Geliştirilecek

Adana
ile Lübnan
arasında turizmin geliştirilmesi amacıyla, Beyrut
'tan gelen acenta temsilcilerine kentin tanıtımı yapıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, kentte bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Lübnan'dan dünyanın dört bir tarafına turist
gönderen acentaların temsilcilerini kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Gelişmeye başlayan Türkiye-Lübnan ilişkilerinin, 2010 yılında iki ülke arasındaki vize muafiyeti anlaşmasının hayata geçmesiyle, yeni ve farklı bir boyuta taşındığını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:
"Bu süreçle, Türkiye ile Lübnan arasındaki sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik bağların daha da kuvvetlenmesinin önü açılmıştır. Adana ile Beyrut arasında son dönemde oluşturduğumuz karşılıklı iyi niyet ve işbirliği platformu da Akdeniz
'in iki stratejik kentinin yakınlaşmasına vesile olmuştur. Adana-Beyrut arası yapılan direk uçuşlar ve kurulan dostluk köprüsü, bu yakınlaşmanın en somut göstergesidir. Karşılıklı başlayan uçuşların her iki ülke arasındaki turizm hareketliliğine büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum."
Vali Demirtaş, Adana'nın, doğal güzellikleri, zengin tarihi, kültürel ve turistik değerleri, gelişmiş ulaşım ve konaklama imkanlarıyla turizm alanında oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu hatırlattı.
Adana'nın, Orta Doğu
'ya açılan kapı konumunda olduğunu aktaran Demirtaş, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan kentin, ulusal ve uluslararası turizm alanlarında da, hızlı bir büyüme gösterdiğini söyledi.
Demirtaş, Adana'nın, turizm alanında önemli bir kapasiteye sahip olduğunu, kamu ve özel hastanelerin de sağlık turizmi açısından önemli bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından kentin tanıtımının yer aldığı video gösterimi yapıldı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden Pınar
Güneş, kentin tarihi ve turistik yerleriyle ilgili sunum yaptı.
Adana,Lübnan
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:51