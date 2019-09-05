Haberler» Politika» Haber

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

05.09.2019 23:47 Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaklaşık 10 kişilik bir grup, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği kapısına tehditvari ifadeler ve sloganlar içeren pankart astı. Bu durum nedeniyle Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Muallim'e olaydan duyulan rahatsızlık iletildi.

Öte yandan, eylemi gerçekleştirenlerin giriş kapısına kadar yaklaşabilmelerinin Türk Büyükelçiliğinin güvenliği bakımından kaygı verici bulunduğu aktarılırken, güvenlik tedbirlerinin de vakit geçirmeksizin alınması istendi. - ANKARA

Türkiye, Lübnan, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
02:12   GÜNDEM ÖZETİNE
23:47   Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
23:05   Sudan'da geçici hükümet kuruldu
23:01   İngiltere Başbakanı Johnson'dan halka çağrı: "Ben mi yoksa Jeremy Corbyn'i mi?"
22:56   Ak parti, davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi
22:26   Lübnan'ın ankara büyükelçisi dışişleri bakanlığı'na çağrıldı
21:54   Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.