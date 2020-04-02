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Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, virüse yakalananların sayısı Lübnan'da 494'e, Kuveyt'te 342'ye, Bahreyn'de 635'e çıktı.

02.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:52
Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan 'da hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, virüse yakalananların sayısı Lübnan'da 494'e, Kuveyt 'te 342'ye, Bahreyn 'de 635'e çıktı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 16'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 15 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 494'e ulaştığı kaydedildi.
Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 kişide daha koronavürüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 342'ye çıktığını ifade etti.
Virüse yakalananlardan 15 kişinin yoğun bakımda, 5'inin durumunun ise kritik olduğunu aktaran Sened, şimdiye kadar Kovid-19 teşhisi konulan toplam 81 kişinin iyileştiğini söyledi.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 66 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 635'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 341 olduğu aktarıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Bahreyn, Kuveyt, Lübnan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Haberler

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