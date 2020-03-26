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Lübnan, Kuveyt ve Umman'da koronavirüs vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Lübnan'da 368'e, Kuveyt'te 208'e, Umman'da 109'a yükseldi.

26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
Lübnan, Kuveyt ve Umman'da koronavirüs vaka sayısı arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Lübnan 'da 368'e, Kuveyt 'te 208'e, Umman'da 109'a yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 35 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 368'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ülkede virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, hastalardan 20'sinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened düzenlediği basın toplantısında, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 208'e yükseldiğini ifade etti.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 109'a yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, virüs tespit edilenlerden 23'ünün sağlığına kavuştuğu belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kuveyt, Lübnan, Güncel

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