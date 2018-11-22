Lübnan Milli Günü Resepsiyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "I·kili ilis¸kiler bagˆlamında Tu¨rkiye, her zaman oldugˆu gibi Lu¨bnan'ın istikrarını hedef alan her tu¨rlu¨ tes¸ebbu¨su¨n kars¸ısında durmaya devam edecektir." dedi.
Bakan Soylu, Lübnan
Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Milli Gün" resepsiyonuna katıldı.
Tu¨rkiye ve Lu¨bnan'ın, ikili ilis¸kilerini gelis¸tirme noktasında, uzun zamandır samimi bir gayretin ic¸inde olunduğunu vurgulayan Soylu, 2010'da imzalanan "Tarım Alanında I·s¸ birligˆi Protokolu¨" ve aynı yıl, vizelerin kars¸ılıklı olarak kaldırılmasının yanı sıra, ekonomik ilis¸kilerin gelis¸tirilmesine ve çes¸itlendirilmesine yo¨nelik pek c¸ok önemli iş birliğinin yapıldığını kaydetti.
Gu¨venlik noktasında da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Soylu, "I·c¸is¸leri Bakanlıgˆımızla Lu¨bnan I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı arasında 2008 yılında I·mzalanan Tero¨rizm, O¨rgu¨tlu¨ Suc¸lar, Uyus¸turucu ve Psikotrop Maddelerle Mu¨cadele Alanında I·s¸ birligˆi Anlas¸ması da, yine bizler ic¸in önemli adımlardan bir tanesidir. Belirli bas¸lıklardaki anlayıs¸ımızla Lu¨bnan'ın gu¨venligˆine ve egemenlik sahasına bakıs¸ımız arasında tam bir paralellik vardır. Lu¨bnan'ın bagˆımsızlık ve egemenligˆinin korunması hususunda Tu¨rkiye'nin yaklas¸ımı net ve samimidir." dedi. Türkiye
'nin Birleşmiş Milletler
Lu¨bnan Gec¸ici Go¨rev Gu¨cu¨'ne kuruldugˆu gu¨nden beri katılım sağladığını hatırlatan Bakan Soylu, "O¨zellikle Deniz Go¨rev Gu¨cu¨'ne katkılarımızı genis¸letmeyi planlıyoruz. Keza, Lu¨bnan ordusu ve ic¸ gu¨venlik birimlerinin gu¨c¸lendirilmesi ic¸in bu destegˆimizi de ortaya koyduk. Atılan tu¨m bu adımların, Lu¨bnan'ın egemenligˆi, gu¨venligˆi ve siyasi istikrarı konusundaki anlayıs¸ımızın net bir tezahu¨ru¨ oldugˆunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Tu¨rkiye ve Lu¨bnan'ın, sadece aynı cogˆrafyayı degˆil, aynı ortak ku¨ltu¨r havzasını paylas¸an iki ülke olduğunu vurgulayan Soylu,"I·kili ilis¸kiler bagˆlamında Tu¨rkiye, her zaman oldugˆu gibi Lu¨bnan'ın istikrarını hedef alan her tu¨rlu¨ tes¸ebbu¨su¨n kars¸ısında durmaya devam edecektir." diye konuştu.
Soylu, Lübnan'ın bu özel gününe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Lübnan'ın Ankara
Büyükelçisi Gassam Muallim'e teşekkür etti.
Lübnan
22 Kasım 2018 Perşembe 21:22