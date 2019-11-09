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Lübnan müftüsü: "Protestocuların taleplerinin kabul edilmesi şart"

Lübnan'da günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı düzenlenen gösteriler kapsamında Lübnan müftüsü protestocuların taleplerini kabul edilmesi için devlet yetkililerine seslenerek "Protestocuların taleplerinin kabul edilmesi şart" dedi.

09.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:13Lübnan müftüsü:
'da günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı düzenlenen gösteriler kapsamında Lübnan müftüsü protestocuların taleplerini kabul edilmesi için devlet yetkililerine seslenerek "Protestocuların taleplerinin kabul edilmesi şart" dedi.

Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan ve günlerdir devam eden işsizlik, yolsuzluk ve hükumet karşıtı gösterilere ilişkin Lübnan müftüsü Sheikh ABD al Latif Darian, protestocuların taleplerinin kabul edilmesinin gerektiğini vurguladı. Müftü, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yaptığı konuşmasında "Lübnan'daki problemlerin çözülmesi için en uygun vakit geldi. Reform sürecine başlanmalı, yetkililer acilen çalışmaya başlamalı" ifadelerini kullandı. - BEYRUT

Lübnan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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