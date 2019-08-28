Haberler» 3. Sayfa» Haber

Lübnan ordusu İsrail İHA'larına ateş açtı

Lübnan ordusunun ülkenin hava sahasına giren İsrail'e ait 3 insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi.

28.08.2019 21:44 Lübnan ordusu İsrail İHA'larına ateş açtı
Lübnan ordusunun ülkenin hava sahasına giren İsrail'e ait 3 insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi.

Lübnan basında yer alan haberlere göre, Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki El-Odysa beldesinin üzerinde uçan 3 İsrail İHA'sına ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle İHA'ların İsrail'e geri döndüğü kaydedildi.

İsrail hafta sonu Beyrut'un güneydeki Dahya banliyösüne 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti. İHA'lardan biri Hizbullah'a ait bir medya merkezine saldırırken diğeri ise düşmüştü. İsrail İHA'larının başkent Beyrut'ta iki noktayı hedef alması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Mişey Avn ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'i agresif eylemleri nedeniyle uyarmıştı. - BEYRUT

Beyrut, Lübnan, İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:04   Eşinin gözlerinin önünde genç adamı tek yumrukla bayılttı... O anlar kamerada
23:02   İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi"
23:00   Zift üretim tesisinde patlama: 4 yaralı
22:54   Alanya'da çalılık alanda yangın paniği
22:51   İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma...
22:48   Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Mardin Valisi Yaman'dan 'Kıran 2 Operasyonu' açıklaması
22:46   Morgda cenaze beklerken kahve pişirip içtiler