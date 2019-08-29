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Lübnan ordusu, israil iha'sına ateş açtı

29.08.2019 10:50 Lübnan ordusu, israil iha'sına ateş açtı


Dünya

Kaynak: DHA

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