Lübnan ordusu protestocuların kapattığı yolları yeniden açtı

Lübnan ordusu, sabah saatlerinde protestocular tarafından trafiğe kapatılan yolları yeniden açtı.

Lübnan ordusu protestocuların kapattığı yolları yeniden açtı
26.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:45
Lübnan ordusu, sabah saatlerinde protestocular tarafından trafiğe kapatılan yolları yeniden açtı.

Lübnan'da başkent Beyrut ve diğer kentlerde yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ve ekonomi kriz nedeniyle gösteriler devam ederken, bir grup protestocu bu sabah bazı yolları trafiğe kapattı. Yollarda araçları bariyerler olarak koyan protestocular, yolları her iki yönünde kapattı. Yollar kapandıktan sonra bazı bölgelerde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolları açmak için bölgeye sevk edilen Lübnan ordusu ile protestocular arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından yollar yeniden açıldı.

Öte yandan, yerel para birimi Lübnan Lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD Doları 1500 Lübnan Lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 6 bin Lübnan Lirası'nın üzerinde işlem görüyor. Bunun üzerine ülkede işsizlik ile hayat pahalılığı daha da arttı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Etiketler: Lübnan, Beyrut, Sabah, 3. Sayfa, Haber

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