Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda

Lübnan'da hükümetin iletişime getirdiği yeni vergiler kapsamında sosyal medya uygulaması WhatsApp kullanıcılarından aylık 6 dolar gibi bir ücret alınacağına dair basında çıkan haberler üzerine "Hesap sorma zamanı geldi" ve "Lübnan direniyor" sloganlarıyla hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi. Gösterilere ise Erdoğan için atılan sloganlar damga vurdu.

"CANIMIZ KANIMIZ FEDA OLSUN ERDOĞAN"

Lübnan'da yeni vergilere karşı sokağa dökülen halk, hükümetin istifasını talep etti. Öte yandan bu akşam kayda geçen görüntüler ise dikkat çekti. Sokağa dökülen halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunarak, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" diye slogan attı.