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Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları: "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan"

Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı.

21.10.2019 09:38Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları:
Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 4 gün önce başlayan protestolar sürüyor. Lübnan'da protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları attı. Protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" şeklinde sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. - TRABLUS

Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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