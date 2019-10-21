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- Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları: "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan"

- Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları: "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan"BEYRUT - Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı.

21.10.2019 09:47
- Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları: "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan"
BEYRUT - Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı.
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 4 gün önce başlayan protestolar sürüyor. Lübnan'da sokağa dökülen halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları attı. Protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" şeklinde sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
- Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları:

Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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