Haberler » Güncel » Lübnanlı annelerden beyaz güller ile birlik çağrısı - Haber

Lübnanlı annelerden beyaz güller ile birlik çağrısı

Lübnanlı anneler, başkent Beyrut'ta "kaos ve fitneye hayır" demek için beyaz güller ile eylem yaptı.

27.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:50Lübnanlı annelerden beyaz güller ile birlik çağrısı
Lübnanlı anneler, başkent 'ta "kaos ve fitneye hayır" demek için beyaz güller ile eylem yaptı.
Beyrut'un doğusundaki Ayn er-Rummane bölgesi ile batısındaki Eş-Şiyyah bölgesinden gelen yaklaşık 250 anne, iki bölge arasında kalan ve dün gençler arasında tansiyonun yükseldiği Esad el-Esad Caddesi'nde bir araya geldi.
"Halkımız birdir", "İç savaş geri dönemeyecek" yazılı dövizler ile Lübnan bayrakları taşıyan anneler, eyleme katılanlara beyaz gül dağıttı.
Esad el-Esad Caddesi'nde dün, Ayn er-Rummane bölgesinden gelen Lübnan Güçleri Partisi yanlıları ile Eş-Şiyyah sakini Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin birbirlerine taş atmaları sonucu gerginlik tırmanmıştı.
Hükümeti istifaya götüren gösteriler
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Lübnan, Beyrut, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fayez Al Sarraj'ı kabulü
00:21 - ABD'de petrokimya tesisinde patlama
00:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'la...
00:20 AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor
00:20 CNN anketi: ABD'de Demokratlar'ın 2020 yarışını Biden önde götürüyor
00:02 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet
23:27 Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik
23:16 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
23:12 Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı
22:51 Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı
14:44 Öztrak TÜRMOB'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı
14:31 Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
09:02 İstifa sonrası ilk kez ekrana çıkan Ali Babacan, ekonomik krizin çıkmasını başkanlık sistemine bağladı
28.11.2019 00:25:01