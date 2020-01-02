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Lübnanlı avukatlardan Nissan'ın eski yöneticisi hakkında suç duyurusu

Lübnan'da bir grup avukat, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında suç duyurusunda bulundu.

02.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:34 Lübnanlı avukatlardan Nissan'ın eski yöneticisi hakkında suç duyurusu
'da bir grup avukat, ev hapsinde tutulduğu 'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında suç duyurusunda bulundu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnanlı avukatlar, daha önce "düşman ülke İsrail'e giriş yapma suçu işlediği" gerekçesiyle Ghosn hakkında, Temyiz Mahkemesi Başsavcılığına şikayet dilekçesi sundu.
Avukatlar, suç duyurusuna gerekçe olarak, Ghosn'un İsrail ile yapılan bazı anlaşmalara imza atmasını, "İsrail'i boykot etme" yönündeki Lübnan yasasını ihlal ederek çeşitli tarihlerde İsrail'de düzenlenen ekonomik kongrelere katılmasını gösterdi.
Öte yandan, Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Temyiz Mahkemesi Başsavcılığının eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Interpol'den kırmızı bülten notunu teslim aldığını bildirmişti.
Ghosn'un kaçışı ve Lübnan makamlarının tepkileri
Ghosn, 31 Aralık'ta görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.
Basın organlarıyla daha sonra iletişime geçebileceğini belirten Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup, suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım. Kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." açıklamasında bulunmuştu.
Aynı gün Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ghosn'un ülkeye yasal yollarla giriş yaptığı belirtilerek, hakkında yasal işlemi gerektirecek bir durum olmadığına dikkat çekilmişti.
Konuyla ilgili Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçtığı yönündeki iddialara ilişkin detayların bilinmediği aktarılarak şunlar kaydedilmişti:
"Yargı iş birliği veya iadelerle ilgili Lübnan ile Japonya arasında herhangi bir anlaşma yok. İki ülkenin imzaladığı Birleşmiş Milletler'in (BM) yolsuzlukla mücadele anlaşması ise daha önce Japonya'ya iletilen yazılarda belirtildiği gibi bu tür durumları kapsamıyor."
Carlos Ghosn kimdir?
Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.
Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Ghosn'un görevine, 22 Kasım 2018'de son vermişti.
Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.

Japonya, Lübnan, Nissan, Güncel

Kaynak: AA

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