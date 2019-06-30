30.06.2019 22:10
Haberler » Güncel » Haber

Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü

Lübnan Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Salih el-Garib'in konvoyuna başkent Beyrut'ta silahlı saldırı düzenlendi.

Lübnan Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Salih el-Garib'in konvoyuna başkent Beyrut 'ta silahlı saldırı düzenlendi. Bakanın iki koruması saldırıda hayatını kaybetti Lübnan Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Salih el-Garib'in konvoyuna başkent Beyrut'ta silahlı saldırı düzenlendi. Beyrut şehrine bağlı Kabr Şamun kasabasında saldırıya uğrayan Bakan el-Garib'in 2 koruması hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra açıklama yapan el-Garib, "Bugün yaşanan şey, bana yönelik düzenlenen silahlı bir tuzak ve suikast girişimiydi" dedi. İlk önce kimin ateş ettiği henüz tespit edilemezken, ülkedeki Suriyeli mültecilerden rahatsız olan bir muhalefet partisinin taraftarları, bakanın bölgeye gelmesini engellemek için köye çıkan bazı yolları kapatmıştı. Saldırı, aynı zamanda Suriye rejimine karşıtlığıyla bilinen ve İlerici Sosyalist Partisi'nin Dürzi lideri Velid Canbolat'ın yaşadığı Aley kenti yakınında meydana geldi. Suikast girişiminin ardından İlerici Sosyalist Partisi, saldırıyla ilişkilerinin bulunmadığını açıkladı.
(İHA)Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü
Kaynak: İHA
Lübnan , Beyrut , Güncel

Son Dakika Haberleri
23:36 Otluk alanda yangın
23:35 - Yemen Yolcu Uçağı Havada Arızalandı, Kahire'ye Acil İniş Yaptı
23:35 Libya Ordusunun iddiası: "Alıkonulan Türklerden haberimiz yok"
23:35 Çeşme - Atina arabalı feribot seferleri başladı
23:33 Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
23:30 Libya Ordusundan yeni iddia: "Türk İHA'sını düşürdük"
23:29 Bakan Akar: Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak