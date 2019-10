Lübnanlı gazeteci Asma Wahba Arapça Kitap Fuarı'na konuk oldu

"Kitap Bizi Birleştirir" sloganıyla bu yıl yola çıkan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" bugün sona eriyor.Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen fuarda, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi yer alıyor.Orta Doğu'dan birçok yazarın da çeşitli söyleşi ve panel programlarıyla katıldığı fuara konuk olan Lübnanlı gazeteci, yazar, radyo ve televizyon programcısı Asma Wahba, AA muhabirine fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Wahba, İstanbul'a geçen yılda geldiğini ve fuara katılarak, Arap dünyası dışında ilk kez farklı bir ülkede okurları için kitaplarını imzaladığını söyledi.Geçen yıldan sonra her yıl fuara gelmeyi kendine adet edindiğini dile getiren Wahba, "Çünkü Araplar üzerine olan tüm kültürel etkinliklerle ilgileniyorum. Geçen yıl yazar kimliğimle fuara gelmiştim bu yıl ise gazeteci kimliğimle buraya katıldım." dedi."Tarihi ve kültüründen dolayı tüm Arap ülkeleri Türkiye'yi seviyor"Wahba, Türkiye'yi çok beğendiğini ve sevdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:"Türkiye derin bir tarihi ve birçok kültürü içinde barındıran bir ülke. Bizim için sadece turistik açıdan değil, tarih ve kültüründen de dolayı Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu anlamda tüm Arap ülkeleri tarafından gerçekten Türkiye seviliyor. Aslında bunun göstergelerinden biri de bu fuardır."Aynı zamanda Youtuber olan Asma Wahba, "Lady Show" adlı yaptığı programa ilişkin bilgi vererek, "Siyaset hariç her konuyu ele alıyoruz. Daha çok ele aldığımız konular arasında Arap dünyasının sosyal ve kültürel meseleleri yer alıyor. Aslında insan hayatı üzerine olan tüm konuları bu programda işliyoruz." diye konuştu.Wahba, Youtube üzerinden yayınladığı programında Türkiye ile ilgili de bir bölüm çekmek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bir bölümde Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya anlatmak isterim. Çünkü Türkiye'nin kısa sürede olan ciddi gelişimini dünya ülkelerine örnek olması açısından göstermeyi temenni ediyorum. Bu fuar da bu anlamda Türkiye'yi temsil etmesi adına bence çok önemli. Bu ülke öyle bir ülke ki her milletten her çeşit insanı içinde barındırıyor ve tüm kültürleri bir araya getiriyor. Dolayısıyla bu fuar bence Türkiye'yi temsil eden küçük bir örnek.""Her zaman Türk ve Arap toplumu kültürel açıdan birbirine yakın olsun"Fuarı başarılı bulduğunu söyleyen Wahba, "Arapları cezbetmesi açısından fuara oldukça yoğun bir ilgi var. Bu fuarın sürekli devam etmesini istiyorum. Temenni ediyorum ki bu şekilde her zaman Türk ve Arap toplumu da kültürel açıdan birbirine yakın olsun. Aslında her iki toplumda kaynak olarak birbirinden besleniyor." değerlendirmesini yaptı.Bugüne kadar "Arabistan'da 90 Gün", "Gökyüzüne Nasıl Uçarım", "DEAŞ Dansçısı" ve "Saudi Aşkı" olmak üzere 4 kitap kaleme alan Asma Wahba, "DEAŞ Dansçısı" adlı eserinin yakın zamanda Brodway'de müzikal olarak sahneleneceğini sözlerine ekledi.