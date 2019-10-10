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Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Lübnan'ın Trablus kentinde bir grup genç, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

10.10.2019 23:08Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Lübnan'ın Trablus kentinde bir grup genç, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Bedavi bölgesinde yol kenarlarına Türk bayrakları asan gençler, operasyonun düzenlenmesinden duydukları sevinç ve memnuniyeti dile getirdi.
Lübnanlı gençler, terör koridorunu yok etmek ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla yürütülen bu harekatın yanında olduklarını ifade etti.

Barış Pınarı Harekatı, Trablus, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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