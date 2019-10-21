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- Lübnanlı göstericiler İsrail bayrağını yaktı

- Lübnanlı göstericiler İsrail bayrağını yaktıBEYRUT - Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, İsrail bayrağını yaktı.

21.10.2019 17:54
- Lübnanlı göstericiler İsrail bayrağını yaktı
BEYRUT - Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, İsrail bayrağını yaktı.
Lübnan'da, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimini protesto etmek için 4 gün önce başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Beyrut'un Riyad el Sulh Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail'e tepki göstererek İsrail bayrağını yaktı. İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, İsrail'in düşman ülke olarka kalacağını vurguladı.
Lübnanlılar, ekonomik durumun kötüleşmesi ve hükümetin yeni vergiler getirme planı üzerine 17 Ekim Perşembe günü başlattıkları gösterileri sürdürüyor.
- Lübnanlı göstericiler İsrail bayrağını yaktı

Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

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