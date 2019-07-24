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Lübnanlı rock grubu Mashoru' Leila 'dine hakaret' ile suçlanıyor

Lübnan'ın uluslararası üne sahip rock müzik grubu Mashrou' Leila 'dine hakaret' iddiası ile haklarında soruşturma ile karşı karşıya.

24.07.2019 23:22 Lübnanlı rock grubu Mashoru' Leila 'dine hakaret' ile suçlanıyor
Lübnan'ın uluslararası üne sahip rock müzik grubu Mashrou' Leila, 'dine hakaret' iddiası ile haklarında soruşturma açılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Avukat Christine Nakhoul, şarkılarında baskı, ayrımcılık, mezhepçilik, yolsuzluk ve homofobi gibi konuları hicvetmesiyle tanınan grup hakkında çarşamba günü savcılığa şikayette bulunduğunu duyurdu.
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Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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