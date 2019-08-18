Lübnanlılardan su ve dalış sporlarına ilgi

MARMARİS'e, çeşitli acentelerin getirdiği yaklaşık 20 bin Lübnanlı turist, kentteki 3 yıldız ve üzeri nitelikli, her şey dahil sistemiyle çalışan otellere yerleşti. Aralarında doktor, avukat, mühendis, iş insanı ve mimarların bulunduğu Lübnanlı turistler, su ve dalış sporlarına ilgi gösterdi. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan sahildeki 22 su sporu istasyonu, salı günü sabah saatlerinden itibaren Lübnanlı turistlerle doldu. Çocuklarıyla su sporları istasyonuna gelen Lübnanlılar; jet ski, banana (muz), parasailing (deniz paraşütü), hamburger ve sürat motoru gibi spor aletlerinde heyecan yaşamak için sıra bekledi. Çocuklarıyla eğlenceli vakit geçiren Lübnanlılar, bu anlarda video ve fotoğraf çekti. Su sporlarıyla keyifli anlar geçiren Lübnanlılar, ardından Kordon Caddesi'ndeki dalış sporlarının yapıldığı özel donanımlı teknelere bindi. 6 dalış teknesiyle Lübnanlılar, Marmaris Körfezi'ndeki koylara gitti. Burada dalış eğitimi alan Lübnanlı kadın, erkek ve 14 yaş üzeri çocuklar, eğitmenler eşliğinde dalış yaptı. Su altı güzelliklerini keşfeden Lübnanlılar, deniz canlılarını besledi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, "Lübnan'dan özellikle de başkent Beyrut'tan turistler geldi. Lübnanlı turistler, su sporlarına karşı çok meraklı, onlara hizmet verebilmek için çalışıyoruz" dedi.

Lübnanlı tur rehberi Abdül Nasser Damir ise "Türkiye çok güzel ve rahat. Gezmeyi ve eğlenmeyi çok seviyoruz. Gösterilen misafirperverlikten memnunuz" diye konuştu.

Marmaris'te faaliyet gösteren 3 tur şirketinin Dalaman Havalimanı'ndan 1 haftada tatil için yaklaşık 20 bin Lübnanlı turisti getirdiği öğrenildi.



- Muğla